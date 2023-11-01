Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,28 -0,0847  EUR: 38,55 -0,0173 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3210

Еврокомиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для Украины - СМИ

Еврокомиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для Украины - СМИ

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейская комиссия вскоре выступит с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Европейская комиссия вскоре выступит с предложением использовать непредвиденную прибыль от замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Но не ждите от этого слишком многого, поскольку Франция, Германия, Италия все еще выражают обеспокоенность относительно влияния такого шага на евро как мировую валюту", - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

27 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейская комиссия сейчас работает над выработкой предложения по использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для направления Украине, на ее восстановление.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, Еврокомиссия, война, восстановление, активы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.