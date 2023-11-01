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Зеленский: делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения относительно членства Украины в ЕС

Зеленский: делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения относительно членства Украины в ЕС

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что делается все, чтобы в этом году достичь политического решения о членстве Украины в ЕС, передает УНН.

Цитата

"Границы Евросоюза будут границами континента Европа. И никакой "серой зоны"! Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен: мы не упустим такой особый момент. Евросоюз нужен Европе. И пусть украинский оптимизм в отношении ЕС служит более стабильному будущему для всей Европы! Делаем все, чтобы в этом году достичь политического решения о членстве Украины в Евросоюзе", - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

Politico 1 ноября сообщило, что Европейская комиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС 8 ноября, и в этом документе Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины, но с оговорками.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский
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