В Сенате США против законопроекта республиканцев о помощи Израилю без поддержки Украины

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Сенате США законодатели от обеих партий во вторник выразили сомнения относительно плана республиканцев из Палаты представителей США предоставить Израилю помощь в размере 14,3 млрд долл. за счет сокращения финансирования Налоговой службы без предоставления помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Главный демократ Сената США заявил, что республиканский законопроект будет "мертвым" после попадания в верхнюю палату Конгресса США, даже если он будет принят Палатой представителей.

"Суть в том, что это несерьезное предложение", - заявил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Сенатор Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, заявил, что, по его мнению, необходимо решить четыре вопроса.

"Нам необходимо обработать все четыре из этих областей, все четыре из них: Украина, Израиль, Тайвань и граница", - заявил Макконнелл журналистам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин на слушанием в Сенате 31 октября заявили, что Украине нужна постоянная помощь США, чтобы выиграть борьбу с российскими захватчиками. После этого Блинкен встретился с новым главой Палаты представителей Майком Джонсоном.

Блинкен по итогам сказал журналистам: "Это была очень хорошая встреча. Я ценю эту возможность. На этом я оставлю наш разговор".

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что они обсудили такие вопросы как просьба Байдена о поддержке Украины и Израиля.

Ожидается, что республиканцы примут закон в Палате представителей уже на этой неделе.

Дополнение

Республиканцы Палаты представителей представили в понедельник отдельный законопроект о дополнительном финансировании только для Израиля. Это стало первым крупным законодательным актом под руководством нового спикера Майка Джонсона.

Предложение внесено несмотря на запрос президента США Джо Байдена о пакете в размере 106 миллиардов долларов, который будет включать помощь Израилю и Украине и финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасности вдоль границы США с Мексикой.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей 221 против 212 человек, но коллеги Байдена - демократы контролируют Сенат с 51 против 49 голосов. Чтобы стать законом, законопроект должен быть принят как Палатой представителей, так и Сенатом, а также подписан Байденом.

В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект, если он дойдет до его стола.