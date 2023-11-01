Кулеба едет в Берлин на встречу относительно будущего ЕС и вступления Украины

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поездке в Берлин на встречу относительно будущего Европейского Союза и вступления Украины в ЕС, пишет УНН.

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"...отправляюсь в командировку в Берлин. Там состоится важная министерская встреча о будущем ЕС и вступлении Украины в Евросоюз", - написал Кулеба в Instagram 31 октября вечером.

Напомним

Как сообщалось, в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет коллег из ЕС и стран-кандидатов для работы над предложениями по реформе ЕС на фоне того, как лидеры готовятся начать официальные переговоры по вступлению с Украиной и Молдовой в следующем месяце.

По данным Politico, некоторые в ЕС опасаются, что без дальнейших шагов к реформе, но при наличии импульса к вступлению в блок новых стран, ЕС может скатиться к динамике, когда он расширится до 30 или более членов без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования.