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Новости: Политика
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Кулеба едет в Берлин на встречу относительно будущего ЕС и вступления Украины

Кулеба едет в Берлин на встречу относительно будущего ЕС и вступления Украины

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поездке в Берлин на встречу относительно будущего Европейского Союза и вступления Украины в ЕС, пишет УНН.

Цитата

"...отправляюсь в командировку в Берлин. Там состоится важная министерская встреча о будущем ЕС и вступлении Украины в Евросоюз", - написал Кулеба в Instagram 31 октября вечером.

Напомним

Как сообщалось, в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет коллег из ЕС и стран-кандидатов для работы над предложениями по реформе ЕС на фоне того, как лидеры готовятся начать официальные переговоры по вступлению с Украиной и Молдовой в следующем месяце.

По данным Politico, некоторые в ЕС опасаются, что без дальнейших шагов к реформе, но при наличии импульса к вступлению в блок новых стран, ЕС может скатиться к динамике, когда он расширится до 30 или более членов без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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