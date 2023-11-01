Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,28 -0,0847  EUR: 38,55 -0,0173 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3855

Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия

Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в Берлин представит видение Украины по реформированию Евросоюза на встрече глав МИД государств ЕС и стран-кандидатов. Кроме того, встретится руководством компаний-производителей вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Детали

2-3 ноября министр иностранных дел Украины совершит рабочий визит в Берлин по приглашению его немецкой коллеги Анналены Бербок.

Дмитрий Кулеба примет участие в конференции министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-кандидатов «Шире, сильнее Союз – подготовка Европейского Союза к расширению и стран-кандидатов к вступлению». На ней, как сообщается, он представит видение Украины как будущего члена Евросоюза относительно дальнейшего реформирования ЕС, а также укрепления его роли на международной арене.

В рамках работы конференции Дмитрий Кулеба также проведет встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Во время визита в Берлин украинский министр также планирует встретиться с представителями немецкого правительства и политических кругов, и руководством компаний-производителей вооружения.

Ранее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поездке в Берлин на встречу относительно будущего Европейского Союза и вступления Украины в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Германия, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.