Кулеба в Германии примет участие в конференции глав МИД государств ЕС и встретится с производителями оружия

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в Берлин представит видение Украины по реформированию Евросоюза на встрече глав МИД государств ЕС и стран-кандидатов. Кроме того, встретится руководством компаний-производителей вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Детали

2-3 ноября министр иностранных дел Украины совершит рабочий визит в Берлин по приглашению его немецкой коллеги Анналены Бербок.

Дмитрий Кулеба примет участие в конференции министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-кандидатов «Шире, сильнее Союз – подготовка Европейского Союза к расширению и стран-кандидатов к вступлению». На ней, как сообщается, он представит видение Украины как будущего члена Евросоюза относительно дальнейшего реформирования ЕС, а также укрепления его роли на международной арене.

В рамках работы конференции Дмитрий Кулеба также проведет встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Во время визита в Берлин украинский министр также планирует встретиться с представителями немецкого правительства и политических кругов, и руководством компаний-производителей вооружения.

Ранее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поездке в Берлин на встречу относительно будущего Европейского Союза и вступления Украины в ЕС.