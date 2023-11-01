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"Путь домой": в октябре Украине удалось вернуть 17 детей

"Путь домой": в октябре Украине удалось вернуть 17 детей

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре было возвращено 17 детей в рамках проекта «Путь домой». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Цитата

«В октябре в рамках проекта «Путь домой» было возвращено 17 детей. Среди них многодетная семья с 4 детьми из Херсонской области. Также теперь в безопасности 5 детей из детского дома семейного типа из Луганской области. Это дети в возрасте от 1 до 16 лет», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что устроиться многодетной семье помогли в Ивано-Франковске.

«Детки из детского дома семейного типа теперь живут в Полтаве. Помогла им в этом Благотворительная организация «СОС Дитячі Містечка», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Минреинтеграции выразило искреннюю благодарность Общественному союзу «Украинская сеть за права ребенка» за содействие в возвращении украинских детей.

Проект «Путь домой» Украинская сеть за права ребенка реализует в партнерстве с Минреинтеграции, Международной гуманитарной организацией Save the Children in Ukraine и другими.

Дополнение

17 октября Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщал, что удалось вернуть еще одного ребенка.

В Украине разработали специальный механизм возвращения детей, которых вывезла россия с оккупированных частей нашего государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети
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