россия передала Армении пропорции по ратификации Римского статута: что ответил Ереван

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Официальный Ереван сообщил, что получил предложения от российской федерации относительно процесса ратификации Римского статута. Об этом информирует «Радио Азатутюн», пишет УНН.

Детали

По данным МИД, Ереван также откликнулся на рекомендации рф по ратификации Римского статута. Однако в МИД не уточнили, о каких рекомендациях идет речь.

В ответ на запрос «Радио Азатутюн» МИД отметил:

«В контексте переданных российской стороной рекомендаций относительно процесса ратификации Арменией Римского статута, армянская сторона выступила с предложением заключить соответствующее двустороннее соглашение, которое может развеять беспокойство российской федерации, на что официальный письменный ответ российской стороной армянской стороне не предоставлен».

Напомним

В начале октября Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Именно на основании Римского статута Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что любая страна-подписант Римского статута должна выдать путина международному правосудию, если он к ней приедет.

14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.