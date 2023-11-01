У Зеленского заявили, что на Мальте обсудили следующие шаги по имплементации Формулы мира

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с украинской делегацией на третьей встрече советников по национальной безопасности по имплементации формулы мира, которая состоялась в Мальте. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на Мальте были обсуждены следующие шаги по имплементации Формулы и по подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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«Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по итогам третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации Формулы мира, которая состоялась 28-29 октября на Мальте», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что глава украинской делегации на встрече на Мальте Андрей Ермак проинформировал Зеленского о том, что во встрече приняли участие представители 66 стран и международных организаций со всех континентов. Это на 24 делегации больше, чем на предыдущей встрече в Джидде.

«Ермак отметил, что представители государств-партнеров и украинская делегация вместе представили конкретные шаги по реализации пяти пунктов Формулы мира. Эти планы мероприятий разработали рабочие группы в составе послов, аккредитованных в Украине, и представителей украинской власти», - отмечается в сообщении.

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Члены украинской делегации отметили важность консолидации стран мира вокруг реализации пунктов Формулы мира, особенно в сложное время обострения конфликтов в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. Президент подчеркнул, что даже в непростое время обострений в разных частях мира количество участников встреч советников увеличилось, и они готовы консолидироваться вокруг предложений Украины по завершению войны и достижению справедливого и устойчивого мира.

«Важно, что благодаря обсуждению пунктов Формулы мира мы можем привлекать необходимое внимание стран мира к Украине, особенно в условиях обострения на Ближнем Востоке», – сказал Зеленский.

К участникам встречи на Мальте, кроме Главы Украинского государства, обратились: Премьер-министр Мальты, Президент Финляндии, Президент Южно-Африканской Республики, Премьер-министр Японии, Премьер-министр Болгарии, Государственный секретарь Святого Престола и Великий магистр Суверенного Мальтийского Ордена.

Члены делегации подчеркнули важность принятия заявления сопредседателей (Мальта и Украина) по результатам встречи относительно ключевых принципов мира в Украине.

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«Ермак отметил, что на Мальте обсудили следующие шаги по имплементации Формулы (продолжение работы на уровне послов, очередные мероприятия с участием советников по нацбезопасности) и по подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров», - информирует ОП.

Кроме того, Зеленского проинформировали, что на Мальте состоялось более 20 двусторонних встреч с советниками по национальной безопасности лидеров стран-партнеров. Целью этих встреч было согласование участия государств в имплементации различных пунктов Формулы мира, поддержка Украины и координация совместных действий в ряде сфер.