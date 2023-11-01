Новые правила: Минобороны изменило подход к закупке еды для ВСУ

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Минобороны кардинально изменило подход к закупке еды для ВСУ. Объявлены торги не на полгода, а на три месяца: с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой. Об этом во время брифинга в Military Media Centre рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Клименков сообщил, что 1 ноября Министерство обороны Украины объявило о начале торгов на закупку еды для Вооруженных Сил Украины. Они будут проходить по новым правилам.

«Министерство объявило торги не на полгода, а на три месяца: с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой. Министерство обороны разработало механизм, который позволит меньшим компаниям участвовать в закупках. Он заключается в том, что большие лоты разделены на меньшие, и теперь на торги выставлены не 22 предложения, а 30. Это создаст равные условия для участников закупок», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что согласно правилам, каждый участник торгов приходит на них с каталогом, в котором 409 наименований продуктов для ВСУ. Отныне на каждый продукт установлена верхняя и нижняя предельная цена. Этот предохранитель ввели после того, как команда министерства, вместе с представителями общественности и антикоррупционным советом, проанализировала коррупционные риски предыдущих сделок.

Также сообщается, что отсутствие этих границ ранее позволяло участникам торгов манипулировать ценами на еду.

«Некоторые поставщики ставили высокую цену в каталоге на продукты, которые военные части заказывали часто. А на товары, которые военные заказывали редко или вообще не заказывали – ставили очень низкую цену. В результате средняя цена товаров на каталог была искусственно заниженной.

Изменения в правилах закупок еды – это временная мера, которая позволяет уже сейчас существенно снизить коррупционные риски – еще до того, как наполную заработает Государственный оператор тыла», - говорится в сообщении.

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