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В Луганской области оккупанты мобилизуют студентов — “АТЕШ”

В Луганской области оккупанты мобилизуют студентов — “АТЕШ”

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Алчевске и Ровеньках Луганской области оккупанты мобилизуют студентов. Об этом сообщают партизаны движения “АТЕШ”, передаёт УНН.

Цитата

“Агенты „АТЕШ“ из числа сотрудников военкоматов в Алчевске и Ровеньках сообщили о том, что пришел приказ о призыве молодежи на срочную военную службу, особенно тех, кто уже получил образование в колледжах и техникумах”, — сообщили партизаны.

Детали

Согласно данным “АТЕШ”, российские оккупационные власти не дают получить высшее образование молодежи без прохождения службы в армии рф.

Многие студенты на оккупированных территориях даже не пытаются забирать свои дипломы с ВЫШев, так как, что бы получить документы из учебных заведений, им необходимо сначала появиться в военкомате.

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Схожие тенденции, по данным “АТЕШ” прослеживаются и на других территориях Украины, где сейчас властвую оккупанты.

Источник: УНН
Теги: студенты, оккупация, мобилизация, Луганск и Луганская область
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