Представители оккупационной администрации Ялты посетили Турцию: МИД Украины уже запросил официальные объяснения у Анкары

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Представители российской оккупационной администрации в Ялте совершили визит в Турцию. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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"Получили информацию о визите представителей российской оккупационной администрации в Ялте в Турцию.

Известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", - сообщил Николенко.

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Спикер МИД Украины подчеркнул, что в соответствии с нормами международного права, Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

"Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - резюмировал он.