Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,28 -0,0847  EUR: 38,55 -0,0173 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8055

Представители оккупационной администрации Ялты посетили Турцию: МИД Украины уже запросил официальные объяснения у Анкары

Представители оккупационной администрации Ялты посетили Турцию: МИД Украины уже запросил официальные объяснения у Анкары

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Представители российской оккупационной администрации в Ялте совершили визит в Турцию. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

"Получили информацию о визите представителей российской оккупационной администрации в Ялте в Турцию.

Известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", - сообщил Николенко.

Добавим

Спикер МИД Украины подчеркнул, что в соответствии с нормами международного права, Крымский полуостров — часть территории Украины, временно оккупированная россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

"Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - резюмировал он.

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, Украина, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.