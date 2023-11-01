Угроза перехода к позиционной войне - серьезный вызов: Залужный назвал пять приоритетов для победы над рф

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Угроза перехода к позиционной войне – это серьезный вызов для Украины. Затягивание – выгодное противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, и назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф, передает УНН со ссылкой на The Economist.

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«Сейчас война переходит на новый этап: то, что мы, военные, называем «позиционной» войной, состоящей из статических и истощающих боев, как в первой мировой войне, в отличие от «маневренной» войны, основанной на движении и скорости. Это пойдет на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать вооруженным силам Украины и самому государству», - сказал Залужный.

Детали

Залужный заявил, что базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается необходимым.

«Но вооруженным силам Украины необходимы ключевые военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. Наиболее важным из них является авиация. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть можно было использовать», - росс сказал Залужный.

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По его словам, дроны также должны быть частью украинского ответа. «Украине необходимо нанести массированные удары с использованием ложных и ударных дронов, чтобы перегрузить российские системы ПВО. Нам необходимо выслеживать российские дроны, используя собственные дроны-охотники, оснащенные сетями. Мы должны использовать сигнальные ложные цели, чтобы привлечь российские планирующие бомбы. А нам нужно ослеплять ночью тепловизионные камеры российских дронов с помощью стробоскопов», - сказал Залужный.

Он отметил, что это указывает на второй приоритет для Украины: средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такие как подавление сигналов связи и навигации.

«РЭБ – это ключ к победе в войне дронов. За последнее десятилетие рф модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и создав 60 новых типов техники. В этой области она нас превосходит: 65% наших платформ помех на начало войны были произведены в советское время», - рассказал Залужный.

Он отметил, что Украина уже создала множество собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение.

«Но нам также нужен более широкий доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные от активов, которые собирают радиоразведку, а также расширенные производственные линии для наших систем противодронной РЭБ в Украине и за рубежом», - заявил Залужный.

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По его словам, третья задача – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника.

«Когда в прошлом году мы впервые получили западные орудия, нам удалось обнаружить и нанести удар по российской артиллерии. Но эффективность такого оружия, как Экскалибур, американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российской радиоэлектронной борьбы. Тем временем собственная контрбатарейная стрельба россии улучшилась», - рассказал Залужный.

Он заявил, что Украине необходимо создать наши местные поля GPS, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными перед лицом российских помех.

«Нам необходимо шире использовать дроны-камикадзе для нанесения ударов по российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам более качественное артиллерийско-разведывательное оборудование, способное обнаружить российские орудия», - сказал Залужный.

По его словам, четвертая задача — минно-разрывная техника.

«Технология – это ответ. Нам нужны датчики, подобные радарам, которые используют невидимые импульсы света для обнаружения мин на земле, а также системы дымообразования для сокрытия деятельности наших подразделений по разминированию. Мы можем использовать реактивные двигатели списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для прорыва минных заграждений, не закапывая землю. Новые типы туннельных экскаваторов, такие как робот, который использует плазменные горелки для бурения туннелей, также могут помочь», - рассказал Залужный.

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Также он назвал пятый и последний приоритет — наращивание резервов.

«рф не смогла извлечь выгоду из своего огромного преимущества в живой силе, потому что владимир путин обеспокоен тем, что всеобщая мобилизация может спровоцировать политический кризис, а также потому, что рф не может подготовить и экипировать достаточное количество людей. Однако наши возможности по подготовке резервов на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко щадить солдат, отправленных на фронт. Более того, россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей», - отметил Главнокомандующий.