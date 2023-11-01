Залужный выступил за расширение мобилизации: детали

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что в законодательстве есть пробелы, которые позволяют украинцам уклоняться от своих обязанностей. В Украине должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию, передает УНН со ссылкой на The Economist.

Залужный заявил, что возможности Украины по подготовке резервов на собственной территории ограничены.

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«... в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Также мы вводим «боевую стажировку», которая предполагает размещение вновь мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях для их подготовки», - рассказал Залужный.

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Он также отметил, что россию не следует недооценивать.

«Она понесла большие потери и израсходовал много боеприпасов. Но она будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время. Ее оборонная промышленность наращивает выпуск продукции, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО также резко наращивают свои производственные мощности. Но на это нужно минимум год, а в некоторых случаях, как в случае с авиацией и системами управления, и два года», - сказал Залужный.

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