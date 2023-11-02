Закупки Минобороны: крупы и хлеб для ВСУ будут покупать отдельно от каталога

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Минобороны планирует покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога, чтобы сделать эти закупки дешевле. Об этом 1 ноября во время брифинга в Military Media Centre рассказал заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков, пишет УНН.

Цитата

“Отделение круп и хлеба от общего каталога может помочь уменьшить стоимость этих продуктов для ВСУ. У министерства был опыт с выводом воды на торги отдельно от каталога. Этот процесс дал результат — цена снизилась более чем на треть”, — объяснили в ведомстве.

Детали

Пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога Министерство обороны Украины планирует запустить в одном из регионов Украины.

Сейчас Минобороны проводит совместные консультации с Генеральным штабом ВСУ, во время которых они согласовывают, в каком именно регионе выгоднее всего реализовать этот пилотный проект.

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Напомним

Во время брифинга 1 ноября Клименков также рассказал о кардинально новом подходе Минобороны к закупке еды для ВСУ. Отныне они будут объявлять торги не на полгода, а на три месяца: с января по март 2024 года включительно. В течение этого периода победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой.