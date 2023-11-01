Белый дом планирует провести встречу Байдена и Си в ноябре - СМИ

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Команды президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина имеют принципиальную договоренность о встрече в Сан-Франциско в ноябре, но важные детали необходимо согласовать. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Байдена, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Чиновник ссылался на замечание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-П’Йер на ее ежедневном пресс-брифинге, где она сказала, что оба лидера стремятся провести «конструктивный разговор» на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

"Есть принципиальная договоренность встретиться в Сан-Франциско в ноябре. Мы все еще работаем над важными деталями, необходимыми для завершения этих планов", - сказал чиновник.

Добавим

Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен обсудили перспективу саммита Байдена и Си во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Белом доме и в Государственном департаменте США.