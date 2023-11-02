Конгресс США одобрит финансирование для Украины, когда соответствующий запрос подадут на голосование — представитель Госдепа

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки знают о потребностях Украины в финансировании, и Конгресс примет соответствующий запрос как только его выдвинут на голосование. Такую уверенность выразил в среду, 1 ноября, во время брифинга представитель Госдепа Мэтью Миллер. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Цитата

“Мы считаем практическим вопросом, что когда запрос на финансирование для Украины будет выдвинут на голосование — он пройдет в обеих палатах Конгресса”, — подчеркнул Миллер.

Детали

Представитель Госдепа подчеркнул, что поддержка Украины в борьбе с российскими захватчиками для США остается важной, как и раньше. Соединенные Штаты помогут Украине “защититься от ужасных атак, которые россия осуществляла и продолжает осуществлять против украинцев”.

Мэтью Миллер также отметил, что Соединенные Штаты “ни в коем случае не потеряли внимания к необходимости поддерживать Украину”.

“Вот почему вы видели, как президент в Овальном кабинете произнес речь о нашей поддержке Украины. Мы и в дальнейшем будем оставаться сосредоточены на этом”, — добавил представитель Госдепа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер республиканцев в Сенате США, лоббирует финансовую поддержку Украины, несмотря на разногласия по этому вопросу внутри его партии — Politico

Напомним

Президент США Джо Байден предупредил, что может наложить вето на пакет, предложенный республиканцами в Палате представителей по оказанию помощи Израилю, если там не будет поддержки Украины. Это за собой может повлечь сокращение финансирования Налоговой службы (IRS) и исключение финансирования других приоритетов национальной безопасности.