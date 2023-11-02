Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,27 -0,0157  EUR: 38,23 -0,3140 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9855

Глава дипломатии ЕС: у москвы не должно быть иллюзий, другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины

Глава дипломатии ЕС: у москвы не должно быть иллюзий, другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Поддержка Украины со стороны Европейского Союза будет продолжаться столько, сколько нужно, несмотря на другие кризисы, заявил 1 ноября вечером Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Российская агрессия против Украины достигла нового пика жестокости: за 24 часа ее объектами стали более 100 городов и сел. У москвы не должно быть иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", - написал Боррель в соцсети X.

Напомним

Лидеры ЕС пообещали, что продолжат мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько нужно.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.