Глава дипломатии ЕС: у москвы не должно быть иллюзий, другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Поддержка Украины со стороны Европейского Союза будет продолжаться столько, сколько нужно, несмотря на другие кризисы, заявил 1 ноября вечером Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"Российская агрессия против Украины достигла нового пика жестокости: за 24 часа ее объектами стали более 100 городов и сел. У москвы не должно быть иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", - написал Боррель в соцсети X.

Напомним

Лидеры ЕС пообещали, что продолжат мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько нужно.