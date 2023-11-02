В Раду в ближайшие дни внесут продление военного положения и мобилизации - нардеп

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Верховную Раду в ближайшие дни будут внесены президентские законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации - скорее всего, до середины февраля 2024 года. Об этом в четверг сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

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"В ближайшие дни в парламент будут внесены Президентом законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Скорее всего это будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024. То есть снова на 90 дней", - написал Железняк в Telegram.

Детали

Нардеп напомнил, что для продления нужно одобрение парламента, "где голосование запланировано уже на следующей неделе".

"Напомню, как этот процесс происходит: сначала Президент подписывает два указа - потом их подают на утверждение в Раду - потом комитет по вопросам обороны - потом голосование в зале (226+)", - указал Железняк.

Дополнение

Это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны, напомнил нардеп.