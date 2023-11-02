Президент Украины уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Анжелику Коноплянко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

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Согласно сообщению на сайте президента Украины, указом от 1 ноября уволена заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Анжелика Коноплянко.

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«Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного согласно поданному заявлению», - говорится в сообщении.

Дополнение

Коноплянко начала работу в АМКУ в 2017 году. Занимала руководящие должности в Киевском областном терораспределении АМКУ, а затем возглавила Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы.

В августе 2021 года была назначена на должность заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, что 18 сентября Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

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