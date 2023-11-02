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Еще три штата США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Еще три штата США признали Голодомор геноцидом украинского народа

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что еще три американских штата признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Еще три штата - Вашингтон, Мэриленд и Аризона - присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде", - говорится в сообщении Маркаровой.

Детали

На сегодня уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

"Посольство Украины в США совместно с Краевым комитетом США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа. Приглашаем украинскую общину по всем штатам участвовать в кампании чествования памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад", - отметила Маркарова.

Госпожа посол поблагодарила губернатора штата Вашингтон Джея Инсли, губернатора штата Мэриленда Вэса Мура, губернатора Аризоны Кэти Хобс за солидарность с Украиной.

Напомним

26 октября Парламент Уэльса принял решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, голодомор, геноцид, Оксана Маркарова

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
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