Спикер Палаты представителей США Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил в среду республиканцам Сената США, что поддерживает помощь Украине, хотя и провел жесткую линию против объединения ее с финансированием для Израиля, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, позиция Джонсона является вызовом лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру республиканского меньшинства Митчу Макконнеллу, которые хотят объединить финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и вопрос безопасности границы между США и Мексикой. Но новоизбранный спикер Палаты представителей, как отмечается, "действительно дал сенаторам над чем поработать, ясно дав понять, что он поддерживает новые средства для защиты Украины от россии, даже если они несопоставимы по размеру или объему с тем, чего хочет президент Джо Байден".

Джонсон, как сообщается, также сообщил сенаторам, что усиление пограничной безопасности и финансирование Украины "неразрывно связаны между собой", по словам сенатора-республиканца Джона Корнина. По сути, как указано, Джонсон дал понять, что он рассматривает финансирование для Израиля как одну дискуссию, а переговоры о границе и Украине - как совсем другую.

Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что, если бы Джонсон попытался объединить все, что Шумер и Макконнелл хотят объединить, "его фракция взбунтуется, и это, вероятно, станет концом полномочий спикера".

"Он повторял снова и снова: "Слушайте, для меня это просто цифры". Я не могу сделать это вместе", - сказал сенатор-республиканец Джош Хоули о позиции Джонсона по Украине и Израилю.

Джонсон, как указано, также подчеркнул, что он хочет уклониться от любых попыток Сената США навязать ему всеобъемлющий законопроект о федеральных расходах на конец года - закон, который был принят почти год назад, до того, как большинство в Палате представителей перешло к Республиканской партии. Джонсон сообщил сенаторам, что хочет финансировать правительство до 15 января, а также "говорил о 1% сокращении" любого законопроекта о расходах, сказал сенатор-республиканец Джон Хувен. Такое сокращение демократы почти наверняка не примут, отмечает издание.

"Несмотря на его расходящуюся позицию с просьбой Байдена о чрезвычайных расходах, Джонсон был преимущественно хорошо принят сенаторами Республиканской партии, многие из которых аплодировали ему в начале и в конце его выступления", - отмечает издание.

Вскоре после переговоров в Сенате Джонсон, как указано, встретился с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хоакимом Джефрисом. Джефрис сказал, что у них состоялся "очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор". Он сказал, что Джонсон не предложил конкретных временных границ предоставления помощи Украине, а Джеффрис четко дал понять, что не видит места для переговоров по уровням федеральных расходов после двухпартийного соглашения о долге, заключенного ранее в этом году.

Дополнение

Республиканцы Палаты представителей представили в понедельник отдельный законопроект о дополнительном финансировании только для Израиля. Это стало первым крупным законодательным актом под руководством нового спикера Майка Джонсона.

Предложение внесено несмотря на запрос президента США Джо Байдена о пакете в размере 106 миллиардов долларов, который будет включать помощь Израилю и Украине и финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасности вдоль границы США с Мексикой.

В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект, если он дойдет до его стола.