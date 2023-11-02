Данилов о помощи рф от КНДР: у россии все меньше способности

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что надежда страны-агрессора на поставки от Северной Кореи указывает на то, что россия теряет собственные способности. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

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«Это как раз о способности россии, о переходе на военные рельсы, как они там себе подчеркивают. Это как раз говорит о том, что способности у рф все меньше и меньше», - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО также напомнил о том, что Украине «надо делать свое», и, упомянув об акцентах, якобы Украину начнут забывать, Данилов пояснил, что это проявления российской пропаганды.

«В последнее время начали раздаваться такие ударения, что нас будут забывать, что с нами не будут общаться – это все российская пропаганда, которая начинает "из мухи делать слона". Я хочу подчеркнуть, что с первого дня крайней агрессии с 24 февраля те заявления, которые были сделаны лидерами ведущих стран, на сегодняшний день останутся в силе. Есть процедура в каждой стране, где надо проходить парламент, где надо проходить согласование с другими институтами – это процесс. И он каждый день продолжается», - сказал Данилов.

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