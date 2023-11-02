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Зеленский: враг попытался наступать на Угледарском направлении, его остановили

Зеленский: враг попытался наступать на Угледарском направлении, его остановили

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска попытались наступать на Угледарском направлении, но Силы обороны остановили их, нанеся врагу тяжелые потери, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания, пишет УНН.

Цитата

"Провел ежедневный селектор. Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", - указал Зеленский в соцсетях.

Детали

По словам Президента, также были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага.

Напомним

Как сообщалось, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский
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