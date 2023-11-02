Зеленский: враг попытался наступать на Угледарском направлении, его остановили

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские войска попытались наступать на Угледарском направлении, но Силы обороны остановили их, нанеся врагу тяжелые потери, сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания, пишет УНН.

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"Провел ежедневный селектор. Получил информацию о ситуации на фронте. Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", - указал Зеленский в соцсетях.

Детали

По словам Президента, также были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведок о ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага.

Напомним

Как сообщалось, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.