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Кулеба предостерег от использования реформы ЕС как основания отсрочить расширение Евросоюза

Кулеба предостерег от использования реформы ЕС как основания отсрочить расширение Евросоюза

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Расширение Европейского Союза не должно стать заложником процесса реформирования ЕС. Как указывают в МИД, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на конференции в Берлине по реформам и расширению ЕС, передает УНН.

Цитата

«Нужно предотвратить ситуацию, при которой реформа ЕС будет использована как основание отсрочить расширение ЕС, потому что это только демотивирует. Мы видим, что ЕС эффективен на глобальной арене тогда, когда он мотивирован, вдохновлен и сфокусирован на общей цели. Именно так он действует с февраля 2022 года в ответ на полномасштабную агрессию рф против Украины», - заявил Кулеба.

Детали

Министр во время панельной дискуссии на конференции также отметил, что «вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление». «Украина станет добавленной стоимостью, а не бременем для ЕС», - указал Кулеба.

Напомним

Кулеба подчеркнул, что Украина активно имплементирует реформы, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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