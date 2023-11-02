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Кипр присоединился к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины

Кипр присоединился к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кипр стал 30-й страной, которая присоединилась к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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«Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации «Группы семи» о гарантиях безопасности для Украины. Кипр стал 30-й страной, которая присоединилась. Спасибо лично Президенту Никосу Христодулидесу. Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество», - написал Зеленский в Х (Twitter).

Дополнение

В июле страны G7 согласовали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины", он открыт для подписания любыми странами.

Источник: УНН
Теги: Украина, безопасность, Кипр, война, G7, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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