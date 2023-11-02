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Ермак и Салливан согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по нацбезопасности

Ермак и Салливан согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по нацбезопасности

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции, передает УНН.

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«Готовимся к встрече советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном», - написал Ермак.

Он сообщил, что обсудили результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской Формуле мира, состоявшейся на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов Формулы.

«Согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Поблагодарил Президента США Джозефа Байдена, его администрацию, обе палаты Конгресса и всех американцев за поддержку и помощь Украине в нашей борьбе за жизнь, независимость и свободу в Европе», - сообщил Ермак.

Дополнение

У Зеленского заявили, что на Мальте обсудили следующие шаги по имплементации Формулы мира.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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