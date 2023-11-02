Министр финансов Германии заверил Украину в дальнейшей поддержке

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Латвию заверил Украину в дальнейшей поддержке, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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"Мы оба стоим на стороне украинского народа - и Украину необходимо поддержать в ее усилиях защитить себя. россия не должна достигать своих военных целей", - сказал Линднер после встречи со своим латвийским коллегой Арвилсом Асераденсом в Риге.

Напомним

Лидеры ЕС пообещали, что продолжат мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины столько, сколько нужно.