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Кулеба обсудил с главой МИД Турции экспорт зерна Украины на мировые рынки

Кулеба обсудил с главой МИД Турции экспорт зерна Украины на мировые рынки

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине. Они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и экспорт зерна Украины на мировые рынки, передает УНН.

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«Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и экспорте зерна Украины на мировые рынки. Мы также обсудили события на Ближнем Востоке», - написал Кулеба в Х (Twitter).

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 31 октября провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о ситуации с безопасностью в Черном море и в Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, где они обсудили безопасность в регионе Черного моря.

Источник: УНН
Теги: МИД, зерно, Украина, Турция
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