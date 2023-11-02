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Украина и Черногория отметили, что реформирование ЕС не должно задерживать присоединение новых членов

Украина и Черногория отметили, что реформирование ЕС не должно задерживать присоединение новых членов

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Черногории Филипом Ивановичем. Дипломаты отметили, что процесс реформирования ЕС не должен задерживать присоединение новых членов Евросоюза. Об этом сообщил Кулеба, передает УНН.

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«Хорошая встреча с министром иностранных дел Черногории Филипом Ивановичем», - написал Кулеба в Х (Twitter).

Он поблагодарил новое правительство Черногории за солидарность с Украиной.

«Поскольку обе наши страны разделяют стремление вступить в ЕС, мы оба отметили, что процесс реформирования ЕС не должен задерживать присоединение новых членов ЕС», - сообщил Кулеба.

Дополнение

Парламент Черногории во вторник назначил новое правительство, коалицию проевропейских и просербских партий, которые, как ожидается, возглавит небольшую балканскую страну в ее стремлении присоединиться к Европейскому Союзу.

Источник: УНН
Теги: Украина
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