На Львовщине работники ТЦК затолкали в авто мужчину без его согласия: проводится проверка

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Львовский областной ТЦК заявил, что проводит служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства конфликта между гражданским и военными, которые против воли сажали мужчину в авто, передает УНН.

Цитата

«В сети интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК.

Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия для установления сложившихся обстоятельств, с’выясняются обстоятельства данного случая и назначена служебная проверка»,- написала пресс-служба центра в Telegram.

Детали

В сети с’появилось видео столкновения во Львове между работниками ТЦК и гражданским. На кадрах военные пакуют мужчину в микроавтобус в то время, как очевидцы пытаются безрезультатно ему помочь.

Корреспондентка УНН обратилась в Государственное бюро расследований, где ей сообщили, что ГБР пока не расследует данный инцидент.

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