Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 -0,0047  EUR: 38,52 0,0707 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
16185

На Львовщине работники ТЦК затолкали в авто мужчину без его согласия: проводится проверка

На Львовщине работники ТЦК затолкали в авто мужчину без его согласия: проводится проверка

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Львовский областной ТЦК заявил, что проводит служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства конфликта между гражданским и военными, которые против воли сажали мужчину в авто, передает УНН.

Цитата

«В сети интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК.

Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия для установления сложившихся обстоятельств, с’выясняются обстоятельства данного случая и назначена служебная проверка»,- написала пресс-служба центра в Telegram.

Детали

В сети с’появилось видео столкновения во Львове между работниками ТЦК и гражданским. На кадрах военные пакуют мужчину в микроавтобус в то время, как очевидцы пытаются безрезультатно ему помочь. 

Корреспондентка УНН обратилась в Государственное бюро расследований, где ей сообщили, что ГБР пока не расследует данный инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тищенко рассказал кто и почему на него напал в Брюховичах на Львовщине

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ТЦК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.