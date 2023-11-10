В Житомирском ТЦК отреагировали на избиение своего работника: "Неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Житомирский областной ТЦК и СП прокомментировал нападение гражданского мужчины на военнослужащего, передает УНН.

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«Драка, которая произошла в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ОМТЦК, - неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор», - говорится в сообщении.

Детали

Служащий, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения.

8 ноября он обратился с заявлением в национальную полицию с заявлением о том, что на одной из улиц города на него набросился мужчина и начал избивать.

Житомирский областной ТЦК и СП отметил, что будет всячески способствовать расследованию этого инцидента.

Напомним

Вчера начальница ГУНП в Житомирской области Виктория Дубовик сообщила корреспонденту УНН о драке и рассказала, что открыто уголовное производство по 1 части статьи 296.

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