Некоторым гражданам Украины Израиль и Египет отказали в эвакуации из сектора Газа - посол

КИЕВ. 10 ноября. УНН. 160 граждан Украины и девять граждан Молдовы эвакуировали за вчера и за ночь из Газы. В списках – преимущественно женщины и дети, впрочем, были и те, кому Израиль и Египет в эвакуации отказал. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет УНН.

Детали

Корнийчук, заметил, что среди тех, кому из составленного посольством списка отказали в выезде – «граждане Украины, палестинцы по рождению, которые проживали в Газе постоянно и скорее всего имеют какое-то отношение к «Хамасу». Сколько таких людей – посол не указал.

Цитата

«Наши списки израильтяне с египтянами почти не порезали. Это означает, что безопасность проверяла наличие людей, которые являются приближенными к «Хамасу», таких почти не оказалось, скорее всего, поскольку наши списки на 95% не изменились с момента, как мы их подали. В основном – это женщины и дети. Женщины, которые родились в Украине, но долгое время живут на территории Сектора Газа. И это те же люди, которых мы эвакуировали в 2021 году, когда была последняя эвакуация, тогда они нам обещали, что никогда больше не вернутся в Газу», – сказал Корнийчук.

Напомним

Эвакуация украинцев из сектора Газы началась 7 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Египте Николай Нагорный. По его словам процесс продлится несколько дней и, пока не состоялась успешная эвакуация, представители посольства не могут разглашать деталей.