Под Авдеевкой, Новокалиновым и Первомайским отбито 9 атак врага - спикер

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Таврическом направлении за прошедшие сутки активность российские оккупанты проявляли преимущественно в Донецкой области, в районах Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Силы обороны отбили 9 вражеских атак. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает УНН.

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«Активность оккупанты проявляли преимущественно в Донецкой области. В частности враг вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалиново, в районах Авдеевки и Первомайского – там отражено нашими воинами 9 атак», - отметил Штупун.

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Спикер также добавил, что враг, ввиду больших потерь, вынужден формировать сводные подразделения из остатков личного состава.

Он также отметил, что оккупанты пытаются идти вперед, - в основном враг гонит вперед пехоту.

Отвечая на вопрос о потерях россиян, Штупун подчеркнул, что оккупанты положили возле Марьинки и Авдеевки около 9 тысяч личного состава.

Вместе с тем Авдеевка, по словам спикера Сил обороны Таврического направления, еще не совсем руины, - хотя все здания повреждены, но город держится, и в нем еще есть гражданские люди.

По вопросу сравнения Авдеевки с Бахмутом – Штупун отметил, что это два разных города: по площади, рельефу и войскам, поэтому давать прогнозы или аналогии является плохим делом.

Напомним

На Таврическом направлении "отминусовали" вражеские "Град" и станцию РЭБ "Борисоглебск".