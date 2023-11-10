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На Полтавщине депутат угрожал журналистке убийством - полиция

На Полтавщине депутат угрожал журналистке убийством - полиция

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Заместитель председателя Подольского районного совета угрожал журналистке убийством в присутствии свидетелей. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Полтавской области, пишет УНН.

Детали

Угроза была адресована журналистке интернет-издания «Полтавская волна» Анастасии Мацько, во время ее законной профессиональной деятельности.

29 марта на внеочередной 27-й сессии Полтавского городского совета 47-летний депутат высказал угрозу в присутствии свидетелей.

Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, следственным отделом Полтавского райуправления полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза убийством в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

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Источник: УНН
Теги: полиция, Полтава и Полтавская область, журналисты
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