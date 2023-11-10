Наводила вражеские ракеты на "зерновой коридор": в Одесской области задержали корректировщицу рф

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одну информаторку российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары рф по военной и критической инфраструктуре Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Среди основных целей врага были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.

Как указали в СБУ, развединформация нужна была оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

Установлено, что фигуранткой является жительница с. Приморское Одесской области.

По данным следствия, коммуникацию с агрессором она осуществляла через своего сына, который проживает в России и контактирует с вражескими спецслужбами.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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