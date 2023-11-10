Рада разблокировала подписание закона о перенаправлении военного НДФЛ в госбюджет

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Верховная Рада отклонила все проекты постановлений, которые предлагали отменить принятие парламентом законопроекта №10037, предусматривающего перенаправление "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный, сообщается на сайте ВР, пишет УНН.

Детали

Речь идет о шести проектах постановлений об отмене решения парламента от 8 ноября о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №10037. Все шесть не приняты, были отклонены и сняты с рассмотрения 10 ноября, сообщается на сайте парламента.

Таким образом, теперь открывается путь для подписания законопроекта о перенаправлении "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный.

Напомним

8 ноября законопроект №10037 о перенаправлении так называемого военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный проголосован Верховной Радой в целом в повторном втором чтении.

По словам нардепа Ярослава Железняка, "цена вопроса" в этом и следующем году для общего Бюджета от законопроекта №10037 "составляет: 214,7 млрд грн - на военные расходы".