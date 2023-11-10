россияне обстреляли Киндейку на Херсонщине: один человек погиб, еще один травмирован

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские войска сегодня утром из артиллерии обстреляли Киндейку Херсонской области, в результате атаки погиб 69-летний мужчина. Известно об одном раненом. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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«Около 10:30 российская армия из артиллерии атаковала Киндейку. Пострадали два человека. От полученных травм на месте погиб 69-летний мужчина. Еще один местный житель, 63 года, получил взрывную травму и ранение спины. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу», - написал Прокудин в Telegram.

Дополнение

российские войска сегодня утром обстреляли с левобережья Херсонщины обстреляли Антоновский старостинский округ городской территориальной общины. В район админздания прилетело около 15 вражеских снарядов.

Добавим

Оккупанты в течение суток 97 раз обстреляли Херсонщину. Нанесли один ракетный удар. Из-за российской агрессии за сутки 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.