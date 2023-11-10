Минобороны анонсировало закупку зимнего дизтоплива для ВСУ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство обороны Украины получило от командования Сил логистики ВСУ письмо о насущной необходимости в закупке зимнего дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

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«Министерство обороны Украины получило от Командования Сил логистики ВСУ письмо о насущной необходимости в закупке зимнего дизельного топлива. 9 ноября Коллегиальный орган Мобороны Украины по вопросам оборонных закупок принял решение начать этот процесс по процедуре прямых закупок. Минобороны планирует купить 26 тысяч тонн дизельного топлива Арктика, которое необходимо для ВСУ», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что "для удовлетворения насущной потребности ВСУ, МОУ в кратчайшие сроки планирует начать соответствующую закупку". Объявление процедуры прямых закупок состоится 10 ноября.

Напомним

Минобороны закупило и передало для украинских военных примерно полтысячи жилых модулей с кондиционером и душем.

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