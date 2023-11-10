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Из-за тумана в Полтавской области столкнулись 10 машин, обошлось без пострадавших

Из-за тумана в Полтавской области столкнулись 10 машин, обошлось без пострадавших

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Полтавской области из-за сильного тумана столкнулось около 10 автомобилей на трассе М 03 Киев-Харьков вблизи Решетиловки. Как рассказали УНН в патрульной полиции Полтавской области, автомобили получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал.

Детали

В масштабном ДТП на трассе М 03 обошлось без пострадавших.

Как рассказали УНН в патрульной полиции, в результате аварии повреждено около 10 автотранспортных средств.

Предварительно сообщается, что причиной аварии стали сложные погодные условия, а именно - сильный туман.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Полтава и Полтавская область
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