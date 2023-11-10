Новости: Криминал и ЧП
10 ноября 2023, 12:59 • Анастасия Рябоконь • 12810
Из-за тумана в Полтавской области столкнулись 10 машин, обошлось без пострадавших
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Полтавской области из-за сильного тумана столкнулось около 10 автомобилей на трассе М 03 Киев-Харьков вблизи Решетиловки. Как рассказали УНН в патрульной полиции Полтавской области, автомобили получили механические повреждения, никто из водителей не пострадал.
Детали
В масштабном ДТП на трассе М 03 обошлось без пострадавших.
Как рассказали УНН в патрульной полиции, в результате аварии повреждено около 10 автотранспортных средств.
Предварительно сообщается, что причиной аварии стали сложные погодные условия, а именно - сильный туман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП с участием нардепа: суд отправил Николаенко под домашний арест
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram