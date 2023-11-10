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Следующим летом дети военных из Одесской области отдохнут в Таллинне: Кипер встретился с Килвартом

Следующим летом дети военных из Одесской области отдохнут в Таллинне: Кипер встретился с Килвартом

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер встретился с мэром Таллинна Михаилом Килвартом. Об этом Кипер сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Кипер отметил, что с начала полномасштабной войны Эстонская Республика постоянно оказывает Украине военную и гуманитарную помощь, а также активно принимает украинских беженцев.

«В марте прошлого года мэр Таллинна одним из первых посетил Украину, и заверил, что Таллинн поддерживал и будет поддерживать нашу страну в преодолении последствий российской агрессии.

Благодаря поддержке господина мэра, этим летом полсотни детей военных из Одесской области отдохнули в Таллинне. Планируем поездку для детей и на следующий год. Спасибо и за другую помощь, которую получает от города-побратима наш регион», - написал глава ОВА.

Напомним

В этом году правительство увеличило помощь, оказываемую для оздоровления и отдыха детей - до 14 тысяч гривен. Для ее получения нужно открыть банковский счет и выбрать заведения для отдыха из зарегистрированного списка.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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