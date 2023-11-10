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Бюджет-2024: в Минобороны рассказали, как будут распределять расходы на оборону

Бюджет-2024: в Минобороны рассказали, как будут распределять расходы на оборону

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины рассказали, как будут распределять оборонный бюджет в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Как сообщается, расходы Министерства обороны составят 1 триллион 164 миллиарда 48 миллионов 728 тысяч 400 гривен.

Из них 862 миллиарда (74,1%), как указано, выделят на содержание военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Эти деньги пойдут на выплату денежного обеспечения и заработной платы, питание, приобретение формы, амуниции и средств индивидуальной защиты у отечественных производителей, сообщили в МОУ.

Еще 265,4 миллиарда (22,8%), как отмечается, направят на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.

Также 36 миллиардов (3,1%) выделят на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ. Остальная сумма 663,7 миллиона (0,06%) пойдет на обеспечение работы аппарата Министерства обороны, указали в МОУ.

Ранее

9 ноября Верховная Рада 276 голосами “за” приняла в целом Государственный бюджет на 2024 год.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, оборона, ВСУ, Бюджет-2024
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