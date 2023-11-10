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В Чернигове водитель сбил двух детей на нерегулируемом переходе

В Чернигове водитель сбил двух детей на нерегулируемом переходе

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Чернигове в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадали двое детей. Сейчас они госпитализированы в больницу. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, вчера, 9 ноября, вечером 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo наехал на детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 14-летняя девочка и 12-летний мальчик получили травмы и были доставлены в больницу.

Водитель транспортного средства был трезв. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи статьи 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, дети, Чернигов и Черниговская область
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