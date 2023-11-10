Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 -0,0047  EUR: 38,52 0,0707 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
22590

Выяснение причин масштабного пожара в Виннице продолжается - глава ОDА

Выяснение причин масштабного пожара в Виннице продолжается - глава ОDА

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Следователи выясняют причины масштабного пожара на складах, где хранился ламинат, в Виннице. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Расследование причин пожара на складе ламината будет проведено, о результатах будет сообщено», - сказал он.

Детали

Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило накануне вечером, в 21:35. Сразу на место выехали наряды пожарных. Тушение происходило всю ночь, примерно в 5 утра огонь удалось локализовать, и в 8 пожар ликвидировали. Общая площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров, поскольку загорелись склады с ламинатом и другими деревянными изделиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Виннице ликвидировали масштабный пожар на складах, который тушили со вчерашнего дня

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.