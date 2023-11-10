Выяснение причин масштабного пожара в Виннице продолжается - глава ОDА

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Следователи выясняют причины масштабного пожара на складах, где хранился ламинат, в Виннице. Об этом в эфире телемарафона в пятницу рассказал начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает корреспондент УНН.

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«Расследование причин пожара на складе ламината будет проведено, о результатах будет сообщено», - сказал он.

Детали

Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило накануне вечером, в 21:35. Сразу на место выехали наряды пожарных. Тушение происходило всю ночь, примерно в 5 утра огонь удалось локализовать, и в 8 пожар ликвидировали. Общая площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров, поскольку загорелись склады с ламинатом и другими деревянными изделиями.

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