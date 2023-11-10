СБУ проверяет Свято-Николаевский собор на Житомирщине - источники

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня сотрудники СБУ проводят мероприятия по безопасности в Радомышле в Свято-Николаевском соборе, который ранее принадлежал московскому патриархату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

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"СБУ продолжает проводить мероприятия по безопасности. Сегодня проверка происходит в Свято-Николаевском соборе в Радомышле", - указал источник УНН.

Дополнение

В сентябре в городе Радомышль на Житомирщине состоялась передача Свято-Николаевского собора религиозной общине ПЦУ. Ранее храм принадлежал общине УПЦ (в единстве с МП). Теперь храм официально принадлежит общине Православной Церкви Украины.

Добавим

7 ноября СБУ на Закарпатье начала проверку двух храмов украинской православной церкви московского патриархата. Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину.