Обманули людей на 700 тысяч грн: двое мужчин организовывали фейковые сборы для больных детей и военных

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Разоблачены двое мужчин, которые под видом сбора средств на лечение тяжелобольных детей и военнослужащих обманывали граждан. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Еще в прошлом году двое мужчин разработали преступную схему обмана людей. Они размещали в социальной сети «Facebook» ложные публикации о якобы срочном сборе для лечения тяжелобольных детей и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Неравнодушные граждане успели перечислить на банковскую карточку злоумышленников около 680 тысяч грн. Однако на благотворительные нужды деньги не направлялись, а использовались мужчинами по своему усмотрению.

Сейчас следствием собраны доказательства совершения преступлений в отношении 22 потерпевших из разных регионов Украины. Мошенникам сообщено о подозрении и работа по установлению других пострадавших продолжается.

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