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В прифронтовых поселках Луганщины еще остаются 65 человек - ОВА

В прифронтовых поселках Луганщины еще остаются 65 человек - ОВА

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на сегодня в нескольких селах Луганщины, подконтрольных украинской власти, остается 65 жителей, за последние дни эвакуированы 10 человек. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

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«За последний месяц ситуация с безопасностью в освобожденных населенных пунктах ухудшилась – враг не прекращает обстрелов и штурмов по всей линии фронта. Там еще остаются 65 местных жителей. 10 человек эвакуированы за последние дни», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что власти максимально поддерживают местное население, которое пока не хочет уезжать – помогает подготовиться к зиме, завозятся необходимые вещи и дрова.

По словам Лысогора в среднем по 500 снарядов различных калибров в сутки выпускают россияне на нашем участке ответственности. Бьют по селам, оборонительным укреплениям и логистике.

Также сообщается, что в оккупированных населенных пунктах усиливаются рейды российских силовых структур по гражданскому населению. Проезд без местной регистрации между городами ограничен. Стычки между военными рф на территории так называемой «лнр» возникают постоянно.

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Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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