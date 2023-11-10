В Каневе завершился проект по сексуальному образованию, который организовали и воплотили подростки

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Каневский молодежный совет поделились результатами проекта по сексуальному образованию, передает УНН.

Детали

Проект длился два месяца, в течение которых было проведено 7 мероприятий, охвачено 780 человек, отсняты видео с ответами на вопросы украинцев, и привлечены волонтеры.

Так, в частности, 17 октября состоялась первая лекция в рамках проекта, темой которой было ментальное здоровье.

Участники мероприятия разобрались с понятием "ментальное здоровье", определили его признаки и обсудили способы его улучшения.

«Мы дискутировали, придумывали примеры к определенным понятиям и оценили свое ментальное благополучие», - рассказали в Каневском молодежном совете.

18 октября состоялась лекция о сексуальном и репродуктивном здоровье.

«Кто-то получил новую информацию, кто-то повторил старую, а кто-то получил ответ на свой вопрос.

В общем, все остались довольны, к тому же получили презерватив и лубрикант в качестве маленького сюрприза», - подытожили в молодежном совете.

Лекция от 19 октября была посвящена теме ВИЧ.

«Сегодня развеяли мифы о ВИЧ, поговорили обо всем с ним связанном и напомнили друг другу и себе о важности регулярной сдачи теста и заботы о собственной безопасности», - говорится в сообщении.

А на днях состоялась мини-лекция о собственных границах и согласии, в ходе которой участники мероприятия учились давать отпор тем, кто давит и принуждает к чему-то, различать различные виды согласия и его проявления и выявлять манипуляции.

«Также, конечно, мы имеем личные результаты - улучшили навыки работы в команде, коммуникации, стали более организованными и не боялись брать на себя ответственность. Спасибо благотворительному фонду "МХП-Громаді" за проект, он сделал нас всех лучше», - сообщили в Каневском молодежном совете.

Добавим, что проект "Молодежь громаде" внедряется Благотворительным фондом "МХП-Громаді" в рамках проекта ПРООН "Поддержка гражданского общества и молодежи", который реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.

Справка

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.