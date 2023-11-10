Модернизированная автостанция Дачная открылась в Киеве как пример эффективного сотрудничества государства и бизнеса - Укрпас

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве после реконструкции открылась автостанция Дачная. Это первая автостанция в Украине, которая модернизирована с начала полномасштабного вторжения рф, сообщает пресс-служба Укрпас, пишет УНН.

Детали

Открытие автостанции состоялось при участии заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Евгения Зборовского и владельца компании Укрпас Олега Мищенко.

Так, был полностью обновлен фасад станции, проведен ремонт внутри помещения, ремонт туалетов. Также автостанция инклюзивная, имеет комнату по уходу за ребенком и удобный зал ожидания с кафе. Также на автостанции установлен терминал для пополнения и покупки карточек на проезд в общественном транспорте от Киев Цифровой.

Автостанция стала второй в Украине, где внедрено автостанционное решение. Оно является частью глобального проекта под названием “умный автовокзал”.

«Автостанция Дачная — пример удобного сервиса для пассажира и перевозчика. Вместе с партнерами Киевпассервис Укрпас ввел инновационную цифровую систему «умного» автовокзала. Речь идет об автономной системе и ряде финансовых услуг, которые позволяют обеспечить безопасность пассажира, а также сделать работу перевозчика максимально комфортной», — рассказал Олег Мищенко.

Он напомнил, что полноценное автостанционное решение уже год работает на Центральном автовокзале Киева.

«Это закрытая территория, автоматическая фиксация автобусов при заезде/выезде с автовокзала, турникеты по считыванию QR-кода билета, возможность воспользоваться доступными опциями на автовокзале без помощи человека и многое другое. Эти опции также внедрены на автостанции Дачная», — добавил владелец Укрпас.

По его словам, сейчас очень важно аккумулировать усилия государства и бизнеса в борьбе с нелегальными перевозчиками.

«Для нас важно, чтобы перевозчики работали легально, обеспечивали безопасность пассажира и платили налоги. Налоги — поддержка ВСУ, ВСУ — победа, — резюмировал Олег Мищенко.