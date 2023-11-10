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В Еврокомиссии говорят, 12-й пакет санкций против рф должен быть "очень скоро"

В Еврокомиссии говорят, 12-й пакет санкций против рф должен быть "очень скоро"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Еврокомиссии заявляют, что дискуссии по 12-му пакету санкций ЕС против рф еще продолжаются, но ожидается, что его представление будет "очень скоро". Об этом во время брифинга в пятницу сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, передает УНН.

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По его словам, "переговоры по подготовке санкций могут длиться немного дольше, чем ожидалось". И в Еврокомиссии действительно надеялись, что "смогут дойти до презентации предложения до сегодняшнего дня", но это не так, "поэтому дискуссии продолжаются".

"Мы надеемся, что сможем представить это очень скоро", - сказал он. 

При этом спикер Еврокомиссии указал, что не будет называть каких-то точных дат, но, очевидно, "очень скоро это не в следующем месяце".

Дополнение

27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС идет подготовка 12-го пакета санкций против рф, упомянув о российских алмазах как части предложения.

Впоследствии сообщалось, что Еврокомиссия должна в неделю, которая длится с 6 по 12 ноября, представить предложения по новому пакету санкций против рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Еврокомиссия
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