ЕС имеет "план Б", как не позволить Венгрии заблокировать помощь Украине в 50 млрд евро - Reuters

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на слова еврочиновников, передает УНН.

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«Наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь изнурительный, но мы его имеем, если понадобится», - сказал один из чиновников ЕС.

Второй чиновник ЕС, который также говорил на условиях анонимности, согласился. "Вопрос денег для Украины так или иначе решится, Киев получит поддержку ЕС", - сказал он.

Детали

В случае, если Будапешт применит свое право вето, двое чиновников ЕС сказали, что есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи для Киева. Таким образом Украина сможет получить нужную сумму через двусторонние договоренности.

Напомним

В прошлом году Венгрия уже накладывала вето на помощь Украине размером в 18 миллиардов евро. Тогда после нескольких месяцев споров Будапешт добился от стран ЕС снижения суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта.

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